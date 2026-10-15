Fidan, Cica Zirvesi için Bakü'de
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı temsilen bugün Bakü'de gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak. CICA Dönem Başkanı Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve, üyelerin yanı sıra, gözlemci ülkeler ile CICA ortağı ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek. Fidan, küresel krizler ve jeopolitik gelişmelerde istişarelere dikkat çekecek.
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