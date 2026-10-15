Hak sahiplerini sevindiren öneri

Hak sahiplerini sevindiren öneri
MUSTAFA BAKIRHAN
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın; İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz perşembe günü çöken Kardeşler Apartmanı'nın ve tedbir amacıyla boşaltılan çevre binaların hak sahiplerinin mağduriyetini gidermek için attığı hızlı adımlar, vatandaşları memnun etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hak sahipleriyle bir araya gelerek 3 öneri sundu. Çöken binada 4 yıl önce aldığı bir dairesi bulunan Aziz Karslı; "Seçenekler güzel. Bu oldukça
hızlı oldu. Bu kadar hızlı hareket edeceklerini düşünmemiştim" dedi. Mustafa Bulut da "Herkes seçenekleri değerlendirecek. Buna göre hak sahipleri değerlendirmesini yapacak. Çoğunluğa göre hareket ederiz" dedi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#MALTEPE

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