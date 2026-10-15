Hak sahiplerini sevindiren öneri
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın; İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz perşembe günü çöken Kardeşler Apartmanı'nın ve tedbir amacıyla boşaltılan çevre binaların hak sahiplerinin mağduriyetini gidermek için attığı hızlı adımlar, vatandaşları memnun etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hak sahipleriyle bir araya gelerek 3 öneri sundu. Çöken binada 4 yıl önce aldığı bir dairesi bulunan Aziz Karslı; "Seçenekler güzel. Bu oldukça
hızlı oldu. Bu kadar hızlı hareket edeceklerini düşünmemiştim" dedi. Mustafa Bulut da "Herkes seçenekleri değerlendirecek. Buna göre hak sahipleri değerlendirmesini yapacak. Çoğunluğa göre hareket ederiz" dedi.
hızlı oldu. Bu kadar hızlı hareket edeceklerini düşünmemiştim" dedi. Mustafa Bulut da "Herkes seçenekleri değerlendirecek. Buna göre hak sahipleri değerlendirmesini yapacak. Çoğunluğa göre hareket ederiz" dedi.
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