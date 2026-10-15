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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 58 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' nokta operasyon: 348 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 58 ilde 'Yeni Nesil Suç Örgütlerine' nokta operasyon: 348 şüpheli yakalandı!

Bakanlığı koordinesinde 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sosyal medya ve iletişim platformları üzerinden suç örgütlerine eleman kazandırdığı ve propaganda faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 348 şüpheli yakalandı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2026 09:08 Son Güncelleme: 15 Ekim 2026 09:47

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilat Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 348 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi. İstanbul, Konya, Bursa, Bolu, Kocaeli, Diyarbakır, Antalya, Sinop, İzmir, Bitlis, Tekirdağ, Adana, Manisa, Mersin, Van, Kars, Sakarya, Şanlıurfa, Gaziantep, Uşak, Aydın, Bayburt, Denizli, Kahramanmaraş, Muş, Osmaniye, Samsun, Balıkesir, Elazığ, Giresun, Aksaray, Çorum, Erzurum, Eskişehir, Isparta, Karaman, Kayseri, Kilis, Nevşehir, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Bartın, Bilecik, Bingöl, Çanakkale, Edirne, Gümüşhane, Yozgat, Hatay, Iğdır, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Siirt, Şırnak, Trabzon ve Tunceli'de yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 348 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda silah ele geçirildi.

SUÇ UNSURLARI TESPİT EDİLDİ



Şüphelilerin; iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımayı, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmayı ve örgütlere yeni eleman kazandırmayı amaçladıkları tespit edildi.