Kardeşlik hukuku zedelenmemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada bu ay sonunda Ankara'da toplanacak zirvede Türkiye'nin Türk Devletleri Dönem Başkanlığını üstleneceğini hatırlattı. İki ülke cumhurbaşkanının zirvede gerçekleştireceği buluşmanın kardeşlik iradesini bir kez daha ortaya koyacağını belirten Bahçeli, şöyle dedi: "Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devleti. İki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu zedelemeye yönelik her türlü yaklaşım karşısında sağduyu, karşılıklı anlayış ve ortak akıl temelinde hareket edilmesi büyük önem taşıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ise bu sürecin en güçlü dayanaklarından biri. İki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağları, siyasi gelişmelerin ötesinde milletlerimizin ortak hafızasına ve gönül bağına dayanıyor. Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeyeceğiz.

NİFAK EKTİRMEYELİM

İstikametimiz açıktır: Başta Azerbaycan olmak üzere Türk dünyası arasındaki kardeşlik hukukunu ve gönül bağını zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeden, Türk cumhuriyetlerinin egemenlik ve bağımsızlıklarına karşılıklı saygı temelinde işbirliğimizi derinleştirmek, tarihimizin bizlere yüklediği sorumluluk bilinciyle ortak geleceğimizi inşa etmek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefini Türk dünyasının yükselişiyle buluşturmaktır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör