Kriptocu ’Balina’ya şafak operasyonu

Uluslararası kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı ve "Balina" lakabıyla tanınan Richard James Schueler, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen şafak operasyonuyla yakalandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 1,5 milyar dolarlık fonu zimmetine geçirmekle suçlanan Schueler'in adresi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) istihbari çalışmalarıyla tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar sonucunda, Çarşamba günü Özel Harekat destekli baskın düzenlendi.

SERVET DEĞERİNDE KOLEKSİYON

Schueler'in saklandığı evde yapılan aramalarda 53 Rolex ve 11 Patek Philippe marka saat, 4 milyon dolar nakit para, çok sayıda ziynet eşyası ve çok sayıda ateşli silah bulundu. Aramalarda ayrıca daire içerisinde kripto para dolandırıcılığında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda bilgisayar, madencilik (mining) cihazı ve elektronik ekipman gizlenmiş halde ele geçirildi.

İstanbul merkezli uluslararası bir kripto para dolandırıcılığı ağı kurduğu öne sürülen Schueler'in, 2 Haziran 2020 ile 2 Nisan 2024 tarihleri arasında Finlandiya'da ağır vergi kaçakçılığı suçlarına karıştığı ve ayrıca Şubat 2021'de gerçekleşen bir saldırı olayıyla ilgili arandığı da iddia edildi. Schueler'in ayrıca ABD, Finlandiya ve İspanya'da kendisine bağlı olduğu değerlendirilen çok sayıda büro üzerinden uluslararası ölçekte dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü öğrenildi. Şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör