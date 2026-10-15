Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Rusya ile işbirliğimizi güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir Ilichev ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Vladimir Poteshkin ile Antalya'da bir araya geldi.

İki ülke arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesinin görüşüldüğü toplantıya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de katıldı.

Görüşmede ayrıca, Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Dr. Gözde Şahin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven ile Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinden temsilciler yer aldı.

Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede ülkeler arasındaki uçuşların artırılması ve ulaşım imkanlarının çeşitlendirilmesi konularını ele aldıklarını belirterek, "İki ülke arasındaki turizm hareketliliğini destekleyecek, hava ulaşımındaki işbirliğimizi güçlendirecek çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.