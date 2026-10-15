Mahiroğlu’nun ihale ağına neşter

Halk TV'nin İngiltere'de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Halk TV Finansal İşlemler Yöneticisi Harika Akkaya, Mahiroğlu'nun akrabaları ve kanal yöneticilerinin bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Halk TV ve bağlantılı şirketlere TMSF kayyum atandı. Soruşturmanın merkezinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleriyle gündeme gelen BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. bulunuyor. Mahiroğlu'nun belediyedeki bağlantılarını kullanarak şirketin kurulmasını sağladığı ve yönetimini kendi talimatları doğrultusunda hareket eden kişilere devrettiği öne sürülüyor. BUSTECH'e yönlendirilen 3 ihalenin toplam tutarının 500 milyon lirayı aştığı, şirket üzerinden 14 milyon 464 bin liralık kayıtsız rüşvet trafiği yürütüldüğü iddia ediliyor. MASAK incelemelerinde Mahiroğlu'nun yöneticisi veya ortağı olduğu şirketlerin toplam işlem hacmi 30 milyar 352 milyon liraya ulaştı. Yurtdışı SWIFT işlemlerinde 522 milyon sterlin, 251 milyon dolar ve 485 milyon euro olmak üzere 73.5 milyar liralık para hareketi tespit edildi. Mahiroğlu'nun Sarıyer Kireçburnu'ndaki 4.5 milyon dolarlık villasında kaçak yapılaşma bulunduğu da soruşturma dosyasında yer aldı.





GERÇEK YÜZÜNÜ KENDİ ÇALIŞANLARI İFŞA ETMİŞTİ

Milyon dolarlık transferler, milyarlık harcamalar ve kaçak villa skandallarının odağındaki Cafer Mahiroğlu'na en sert tepkiler kendi kanalında görev yapmış gazetecilerden gelmişti:

Yılmaz Özdil: Mahiroğlu'nun CHP ile sözleşmeyi feshettiğini açıkladığı süreçte siyasi partilerle kurulan ilişkinin ideolojik değil tamamen dolar üzerinden yürüdüğünü belirterek, parti ve belediye parasıyla gazetecilik yapılmasını eleştirdi.

Eski Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik: Mahiroğlu'nu medya tarihinin en işçi ve gazeteci düşmanı patronlarından biri olarak nitelendirdi ve elinde ak ile kara liste ile dolaşarak kurum içi baskı uyguladığını ifade etti.

Seda Selek: Adaletsizlik ve nobranlık gerekçesiyle istifa eti.

Sorel Dağıstanlı: Selek'e destek verdiği için ekrandan çektirildiğini duyurdu.

Selin Sabit: Yayın yaptığı gün tazminatsız işten çıkarıldığını SGK mesajıyla öğrendiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

DİSK

Basın-İş yaptığı resmi açıklamada, Halk TV'yi "işçi cehennemine dönüşen bir yapı" olarak nitelendirdi.



Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör