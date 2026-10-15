Mehmetçiğe tarihi motivasyon
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en önemli faaliyetlerinden olan Ateş Serbest 2026 bu yıl yalnızca tatbikat olmanın ötesine geçti. Tatbikatta, son teknolojiye sahip yerli savunma sanayii ürünleriyle şov yapan Mehmetçik; Türk tarihinden motifler ve kahramanlık hikâyelerini unutmadığını dünyaya göstererek "Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır" mesajını verdi. Türkiye'nin dünya markası olduğu insansız hava sistemlerine ilişkin olarak da kullanılan terminoloji dikkat çekti. Tatbikatta "Keşif İHA'ları "uçangöz"; Kamikaze İHA'lar da "gözükara" olarak anonslandı. Tatbikatta, 95 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemiyle atış yapıldı, 104 farklı cins ve çapta silah ve silah sistemi sergilendi.
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