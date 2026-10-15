SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda konuşuyor.

AHaber CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör