SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... "Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." dedi.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde "Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı"nda konuşuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#AHABER #RECEP TAYYİP ERDOĞAN

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