SON DAKİKA I İçişleri Bakanlığı duyurdu: Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika Haberleri... Ardahan’ın Damal ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt’un da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Belediye Başkanı Kemal Çamliyurt'un görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Ardahan'da Damal Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Ardahan ili Damal Belediye Başkanı Kemal ÇAMLİYURT, Hakkında "Rüşvet Alma" suçu kapsamında Hanak Sulh Ceza Hakimliğinin 13.10.2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."