Şüpheli para trafiği tutuklama getirdi
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Abisi İyilik Derneği Başkanı Yasin Oyanık hakkında işlem yapıldı. Soruşturmanın, bazı bağışçıların dernek hesabına aktardığı paraların suç teşkil ettiği yönündeki iddialar üzerine başlatıldığı öğrenildi. Soruşturma çerçevesinde 9 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alınan Oyanık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemleri sonrasında tutuklama talebiyle nöbetçi haâimliğe çıkarıldı. Yasin Oyanık, 13 Ekim 2026 tarihinde hâkimlikçe verilen karar doğrultusunda "Mal Varlığı Değerlerinin Meşru Bir Yolla Elde Edildiği Konusunda Kanaat Uyandırmak" suçlamasıyla tutuklandı.
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