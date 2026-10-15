TBMM Başkanı Kurtulmuş, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı marjında, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Lorenzo Fontana ile bir araya geldik. Görüşmemizde, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Parlamentolarımız arasındaki diyaloğun daha da güçlendirilmesi, karşılıklı temasların artırılması ve mevcut iş birliğimizin somut adımlarla daha ileri bir seviyeye taşınması konusundaki ortak irademizi teyit ettik" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bir diğer paylaşımında ise "Moldova Meclis Başkanı Igor Grosu ile Roma'da bir araya gelerek parlamentolarımız arasındaki ilişkileri ve iş birliğimizi daha ileriye taşıyacak adımları ele aldık. Görüşmemizde, Moldova'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz güçlü desteği bir kez daha vurgulayarak, ülkelerimiz arasında köprü teşkil eden Gagavuz Türklerinin huzuru, refahı ve kalkınmasına yönelik desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade ettik" açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör