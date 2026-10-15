Yargının zirvesi Külliye’de buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YİK Toplantısı'nda, bölge ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığını belirterek, "Toplantıda, Türkiye'nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği belirtildi" ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör