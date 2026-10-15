Yargının zirvesi Külliye'de buluştu

Yargının zirvesi Külliye’de buluştu
ANKARA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan katıldı.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YİK Toplantısı'nda, bölge ve dünyadaki son gelişmelerin ele alındığını belirterek, "Toplantıda, Türkiye'nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği belirtildi" ifadesini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#ANAYASA MAHKEMESİ #AKIN GÜRLEK #DANIŞTAY #YARGITAY #SAYIŞTAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý