Zonguldak Valiliği duyurdu! 16 Ekim 2026 Zonguldak’ta yarın okullar tatil mi?

Zonguldak'ta yaşanan olumsuz hava koşullarının ardından 16 Ekim Cuma günü okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceği netleşti. Zonguldak Valiliği, öğrencilerin ve velilerin beklediği tatil kararına ilişkin açıklamasını yaptı. Kent genelindeki eğitim kurumlarının durumuyla ilgili merak edilen konu böylece açıklığa kavuştu.

16 EKİM CUMA ZONGULDAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiği bildirildi.

Zonguldak Valiliği, 16 Ekim Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.