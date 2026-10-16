ABB’nin konser davasında savcıdan ek bilirkişi raporu talebi

SON DAKİKA... Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konser ve kültürel etkinliklere ilişkin harcamalarda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın görülmesine Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya aralarında Hacı Ali Bozkurt, Onur Evren, Selahattin Çelikkaya'nın da bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı celse arasında bilirkişi raporunun geldiğini bildirerek, taraf avukatlarına söz verdi. Taraf avukatları bilirkişi raporuna yönelik yazılı beyanlarını sunduklarını belirtti.

SAVCIDAN EK RAPOR TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkındaki adli kontrol şartlarının devamını ve alınan bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi için ek rapor alınmasını talep etti. Bilirkişi raporuna katıldıklarını söyleyen sanık avukatları, gelinen aşamada ek rapor alınmasının yargılamayı uzatacağını ve bu sebeple dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesini talep ettiklerini belirtti.

ADLİ KONTROLÜN KALDIRILMASI TALEBİ

Alınan bilirkişi raporunda dosyaya konu konserlerin piyasa rayiç bedellerine uygun olarak yapıldığı ve kamu zararının bulunmadığına dair tespitlerin yer aldığını ifade eden sanık avukatları, mahkemeden, yeni veya ek bir rapor alınmamasını ve müvekkilleri hakkında adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

"SÜREÇ SEBEBİYLE ZARAR GÖRDÜK"

Söz verilen tutuksuz sanık Onur Evren, sadece işlerini en iyi şekilde yaptıklarını ve bu sebeple yargılandıklarını savunarak, "Süreç sebebiyle çok zarar gördük. Maddi ve manevi anlamda. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Hakkımdaki adli kontrollerin kaldırılmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı. Sanıklar Hüseyin Zehir, Selahattin Çelikkaya ve Hacı Ali Bozkurt haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını ve beraatini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Söz verilen diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmediklerini, alınan bilirkişi raporuyla kamu zararı oluşmadığının belirlendiğini söyleyerek haklarındaki adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istedi. Duruşma 16 Aralık'a ertelendi