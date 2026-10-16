AK Parti Sözcüsü Çelik, Irak’ta Devlet Bakanı olan Mehmet Seman Ağa’yı kutladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Valisi Sayın Mehmet Seman Ağa'nın Irak Hükümetinde Devlet Bakanlığı görevine getirilmesi kardeş Irak'ın geleceği için çok önemli bir adımdır. Tebrik ediyor, Irak Başbakanı Sayın Ali Zeydi ve ekibine başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör