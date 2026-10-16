AK Parti Sözcüsü Çelik’ten eski Isparta Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Isparta İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Yaşar Ünlü'nün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, teşkilatımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."