AK Parti Sözcüsü Çelik'ten eski Isparta Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden partisinin önceki dönem Isparta İl Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Ünlü'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten eski Isparta Gençlik Kolları Başkanı için taziye mesajı
AA
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Önceki dönem Isparta İl Gençlik Kolları Başkanımız, kardeşimiz Yaşar Ünlü'nün hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, teşkilatımıza ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

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#ÖMER ÇELİK #ISPARTA

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