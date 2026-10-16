Alo Adalet 135 hattı 81 ilde hizmete girdi

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak ve yargılama süreçlerindeki gecikmelerin takibini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Alo Adalet 135 Hattı, Türkiye genelinde uygulamaya alındı. 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak başlatılan uygulama, bugün itibarıyla 81 ildeki tüm adliyelerde vatandaşların hizmetine sunuldu.

5 YILI AŞAN DAVA VE 3 YILI AŞAN SORUŞTURMALAR İÇİN BAŞVURU İMKANI

Alo Adalet 135 Hattı ile vatandaşların 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebilecekleri bir iletişim kanalı oluşturuldu. Uygulamayla devam eden dosyalara ilişkin bilgiye güvenli erişimin sağlanması, yargı süreçlerindeki gecikmelerin etkin şekilde takip edilmesi ve yargılamaların hızlandırılmasına katkı sunulması hedefleniyor.

ADALET REFORMLARI KARARLILIKLA SÜRECEK

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak göreve başladığımız günden bu yana vatandaşlarımızın adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma" hedefimiz doğrultusunda, adalete erişimi kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör