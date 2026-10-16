Bakan Göktaş duyurdu: 3 ile 40 milyon TL kaynak aktarıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya, Kocaeli ve Sakarya'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bu illere 40 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş duyurdu: 3 ile 40 milyon TL kaynak aktarıldı!
AA
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Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Antalya, Kocaeli ve Sakarya'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, 3 ilimize toplam 40 milyon lira tutarında kaynak aktardık."

Bakanlığın, psikososyal destek ekipleriyle sahada vatandaşların yanında olduğunu belirten Göktaş, "İllerimizde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla hane ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor ve ihtiyaçları tespit ediyoruz. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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