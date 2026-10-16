Bakan Yumaklı: "Türkiye'nin biyolojik zenginliklerini korumak sorumluluğumuzdur"

Yumaklı, özellikle gelişmekte olan ülkelerin hedeflerine ulaşabilmesi için uluslararası desteğin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, bu süreçte ülkelerin farklı koşullarının ve kalkınma önceliklerinin gözetilmesini, hakkaniyet ve ortak sorumluluk anlayışıyla hareket edilmesini önemsediklerini belirtti.

Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin kabulünün üzerinden 4 yıl geçtiğini, çerçevenin, biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması ve doğanın korunması için ortak bir yol haritası ortaya koyduğunu anımsatan Yumaklı, "Şimdi önümüzdeki asıl görev, bu ortak vizyonu somut uygulamalara ve kalıcı sonuçlara dönüştürmektir. Bunun için finansmana ve teknolojiye erişimin kolaylaştırılması, kapasite geliştirme imkanlarının artırılması, bilimsel ve teknik işbirliğinin güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, burada bugünün önemine atfen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde, "Bugün Yenilik Yap, Yarını Besle" temasıyla kutlanan Dünya Gıda Günü'nü tebrik etti.

"BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASINI KALKINMA POLİTİKALARIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLARAK ELE ALIYORUZ"

Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, üç biyocoğrafik bölgenin kesişiminde yer alan, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülke. Bu zenginliği korumayı gelecek nesillere karşı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu anlayışla, Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı'mızı, Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi ile uyumlu şekilde güncelliyoruz. İnanıyoruz ki doğanın korunmasıyla sürdürülebilir kalkınma birbirine alternatif değil, birbirini tamamlayan hedeflerdir. Bu nedenle, biyolojik çeşitliliğin korunmasını yalnızca çevre politikalarının değil, kalkınma politikalarımızın ayrılmaz bir parçası olarak ele alıyoruz."

"TÜRKİYE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEYE KARARLIDIR"

Yumaklı, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve arazi bozulumunun birbiriyle yakından bağlantılı küresel sınamalar olduğuna işaret ederek, iklim değişikliğinin ekosistemler üzerindeki baskıyı artırırken ekosistemlerin bozulmasının da iklim değişikliğinin etkilerini ağırlaştırdığını belirtti.

Arazi bozulumunun gıda güvenliğini, su kaynaklarını ve kırsal geçim kaynaklarını doğrudan etkilediğini, bu yüzden Rio Sözleşmeleri arasındaki sinerjinin dönüştürücü bir değişim için kritik öneme sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, "Bu nedenle söz konusu alanlardaki uluslararası çabaların birbirini tamamlamasına ve ilgili süreçler arasındaki sinerjinin güçlendirilmesine büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu yılın, üç Rio Sözleşmesi'nin taraflar konferanslarının yapıldığı önemli bir yıl olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulanbatur ve Erivan'ın ardından, gelecek ay Antalya'da COP31 vesilesiyle yeniden bir araya geleceğiz. Türkiye olarak COP31'i, iklim taahhütlerinin somut eyleme dönüştüğü bir 'uygulama COP'u' olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu çerçevede, iklim değişikliğiyle mücadele ile biyolojik çeşitliliğin korunması, arazi ve gıda güvenliği gibi alanlar arasındaki sinerjiyi güçlendirmek istiyoruz. Bugün vermek istediğimiz mesaj açıktır, artık taahhütleri somut sonuçlara dönüştürme zamanıdır. Türkiye, bu doğrultuda uluslararası işbirliğini güçlendirmeye, deneyimlerini paylaşmaya ve ortak çözümlere katkı sunmaya kararlıdır. Bu bağlamda ikili işbirliği platformlarına da büyük önem atfetmektedir."

YUVARLAK MASA TOPLANTISI DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öte yandan açıklamada, Yumaklı'nın burada düzenlenen yuvarlak masa toplantısındaki konuşmasına da yer verildi.

Yumaklı, doğanın korunmasının artık yalnızca çevresel bir mesele değil, toplumsal refahın, dayanıklılığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temel gereği olduğuna işaret ederek, "Gıda güvenliğimiz, su kaynaklarımız, sağlığımız ve ekonomik refahımız sağlıklı ekosistemlere bağlıdır. Biyolojik çeşitlilik kaybı ise ekosistemler üzerindeki baskıyı artırmakta, geçim kaynaklarını tehdit etmekte ve mevcut kırılganlıkları derinleştirmektedir. Bu nedenle doğanın korunması, toplumlarımızın dayanıklılığının artırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi açısından temel öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin, bu ortak sorumluluğun yerine getirilmesi için önemli yol haritası sunduğunu belirten Yumaklı, ancak 2030 hedeflerine ulaşmak için taahhütlerin somut sonuçlara dönüştürülmesi ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yumaklı, başarının yalnızca verdikleri sözlerle değil, doğada ve insanlarımızın yaşamında oluşturdukları somut ve kalıcı sonuçlarla ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı'nın, doğal ekosistemlerin korunmasını, bozulan alanların iyileştirilmesini ve biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını kalkınma politikaları ile bütünleştirdiğini ifade eden Yumaklı, sulak alanların restorasyonu, erozyonla mücadele, ormanların korunması ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının bu çabaların önemli unsurlarını oluşturduğunu bildirdi.

Yumaklı, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmaların ülkelerin farklı koşullarını, ihtiyaçlarını ve kalkınma önceliklerini gözetmesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, toplumsal refahın artırılması ve eşitsizliklerin azaltılması, barış, istikrar ve güvenliğin güçlendirilmesine de katkı sağlayan önemli unsurlardır. Bu bakımdan, doğanın korunmasına yönelik çabaların sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu biçimde ilerletilmesini önemsiyoruz. Türkiye olarak ortaklık geliştirdiğimiz 'Afrika'nın Büyük Yeşil Duvar Girişimi', ekosistem restorasyonu ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin birlikte ilerletilebileceğini gösteren önemli örneklerden biridir. Bu girişim, bozulan arazilerin iyileştirilmesinin, yerel geçim kaynaklarının desteklenmesinin ve toplumsal dayanıklılığın güçlendirilmesinin, uluslararası dayanışma ve gönüllü işbirliği yoluyla nasıl desteklenebileceğini ortaya koymaktadır."

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin gelecek ay COP31 toplantısına ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, Erivan'dan Antalya'ya "Artık taahhütleri somut sonuçlara dönüştürme zamanıdır. Türkiye, bu doğrultuda tüm ortaklarıyla işbirliği yapmaya ve deneyimlerini paylaşmaya hazırdır." mesajını taşımak istediklerini kaydetti.