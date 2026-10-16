Başkan vekili kaza kurbanı

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan kişinin Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerinden geçen bir doktorun, kalbi duran Gültekin'e kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdüğü bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Düzce Çağsu Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilen Gültekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gültekin'in, önceki gece İstanbul'daki şiddetli yağışın ardından sahada çalışmaları takip ettiği, dün ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya giderken kaza geçirdiği ifade edildi. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vücudunda herhangi bir yaralanma izi olmadığını, olayın şokuyla kalp krizi geçirmiş olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti. Gültekin'in cenazesinin bugün cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti'mize ve Üsküdarlı hemşerilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör