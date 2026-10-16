Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İmam Hatip Okullarının Yeniden Açılışının 75'inci Yıl Dönümü Programı ve Başarılı Örnekler Sergisi ödül törenine katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada sanal mecraların gençler üzerindeki olumsuz etkilerine değinen Bakan Tekin, "Biz çocuklarımızın ülkenin birliğine ve beraberliğine sahip çıkacak şekilde yetişmesi için mücadele ederken, vesayetçi yapılar ve ülkemizdeki bu birliktelikten rahatsız olan odaklar kuşkusuz boş durmuyorlar. Çocuklarımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Sizlerin bizim çocuklarımız değil de sanal medyayı, dijital ortamları, dizi platformları inşa eden kurucu akılların çocukları olmanız için çaba sarf ediyorlar. Dikkatlerinizi ele geçirmeye çalışıyorlar; dikkatini ele geçirdikleri evlatlarımızın iradelerine el koyuyorlar. Giyinme tarzlarına, konuşma tarzlarına, düşünce biçimlerine müdahale ediyorlar. Ve mensubu bulunduğu milletle, ülkeyle gurur duymalarından rahatsız oluyorlar" diye konuştu.

'GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ'

Bakan Tekin , "Gördüğü her bir görüntünün kurgulanabildiği, işittiği her sesin taklit edilebildiği bir çağda büyüttüğümüz evlatlarımızın neye inanacağını, kime güveneceğini bilemez hale geldiği bir dönemdeyiz. Şiddet bir oyun sahnesine, merhamet bir zaafa, mahrumiyet bir gösteriye dönüştürülüyor. Her şeyin olağanlaştığı bu iklimde en büyük kötülük bile maalesef sıradan bir manzara haline geldi. Son haftalarda milletçe yüreğimizi dağlayan menfur saldırılar, bu kuşatmanın ne kadar yakınımızda ve ne kadar vahşi olduğunu hepimize çok acı bir biçimde gösterdi. Bu acı hadiselerin ardından devlet olarak bütün kurumlarımızla birlikte harekete geçtik. Okullarımızın güvenliğini tahkim ettik. Evlatlarımızı dijital mecraların zararlarından koruyacak yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Yaz aylarında öğretmen arkadaşlarımızla birlikte adeta bir seferberlik ilan ettik. Devletimiz bu mücadelede asla geri adım atmayacak, bundan herkes emin olsun. Çocuklarımızın hakkını hiçbir şirketin kar hanesine feda etmeyeceğiz. Bu kuşatma ancak her çocuğu kendi evladı bilen bir milletin topyekun uyanışı ile kırılabilir" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör