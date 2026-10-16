Ekrem İmamoğlu'dan mahkemede ilginç savunma: İstiklal Marşı'nın dizelerini okudu! "Bunu benim için yazdı biliyor musunuz?"

Savunmasının 3. gününde Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı sürecinde kentin sağlıklı ve güvenli gelişmesi için görevini yaptığını ve bu sebeple tutuklandığını iddia ederek, "Bu elbette tesadüf değil. Tercihin nedeni açıktır. Kent rantlarını yöneterek sermaye transferi yapan bir dönem içerisindeydik çünkü. Şehir plancıları bugüne kadar aldıkları yerel kararlarla, planlama süreçleriyle ve bilimsel itirazlarıyla çok sayıda rant projesinin önüne durmuştur. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde kamu yararına aykırı çevreyi, yaşam alanlarını tehdit eden projeler bu sayede ya durduruldu ya da değiştirildi" ifadelerini kullandı.