Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı’nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı.



BAYKAR'A ZİYARET

Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Saida Mirziyoyeva'nın ziyaretine ilişkin görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezimizi ziyaret etti. Kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduk" ifadeleri yer aldı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, merkezi ziyaret eden Mirziyoyeva'ya insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın maketini hediye etti. Ziyarette Selçuk Bayraktar'ın eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar da yer aldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör