Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Irak'lı mevkidaşı Yarallah ile görüştü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdel-Amir Rashid Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör