Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Irak'lı mevkidaşı Yarallah ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdel-Amir Rashid Yarallah ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Irak’lı mevkidaşı Yarallah ile görüştü
DHA
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdel-Amir Rashid Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ #SELÇUK BAYRAKTAROĞLU

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