İçişleri Bakanı Çiftçi, selin vurduğu Sakarya’da incelemelerde bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sakarya için yayımladığı turuncu kodlu uyarının ardından etkili olan şiddetli yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinin yanı sıra birçok ilçede sel ve su baskınları yaşanırken, bazı kara yolları ve köprülerde hasar meydana geldi. Selin ardından bölgede yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'ya geldi.





VALİLİKTE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Sakarya programına Valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Çiftçi, burada Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar başta olmak üzere il protokolüyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, selden etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmaların son durumu ele alındı. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Çiftçi, Meteoroloji'nin 5 il için turuncu kodlu uyarı verdiğini hatırlatarak "Tehlike geçmiş değil. Turuncu kod verilen illerde evden çıkmayın" açıklaması yaptı ve tüm vatandaşları uyardı.



KARAPÜRÇEK KANLIÇAY'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakan Çiftçi, Valilikteki programının ardından selden etkilenen Karapürçek ilçesine bağlı Kanlıçay Mahallesi'ne geçti. Bakan Çiftçi yoğun yağışlardan etkilenen Karapürçek ilçesi Kanlıçay bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve sahada yürütülen çalışmaları takip etti. Bölgede incelemelerde bulunan Bakan Çiftçi'ye Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya ile AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ve kurum yetkilileri eşlik etti. Sel sırasında kurtarılan vatandaşların bulunduğu dere çevresinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Bölgede yürütülen çalışmalara 14 iş makinesiyle destek veriliyor.





BAKAN ÇİFTÇİ: CAN KAYBI OLMAMASI EN BÜYÜK TESELLİMİZ

İncelemeleri sırasında bölgede yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaşanan afetin ardından can kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu belirtti. Bakan Çiftçi, "Allah beterinden korusun. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz, diğerleri bir şekilde hallolur" ifadelerini kullandı. Yoğun yağışlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Çiftçi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için ilgili kurumların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti. Sahada fedakarca görev yapan ekiplerin çalışmalarının önemine dikkat çeken Bakan Çiftçi, tüm personele teşekkür etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör