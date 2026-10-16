Megakentte can pazarı

Megakent İstanbul, tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyardığı sağanak yağış önceki gün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Fırtınayla birlikte daha da şiddetlenen sağanak yağış nedeniyle yollar sular altında kaldı. İş ve okul çıkış saatlerinde ise şehir adeta kâbusu yaşadı. Trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İstinat duvarları çöktü, Ayazağa'da araçlar sel sularına kapıldı.

300 yıllık Sadabad Camii, Türk-Alman Üniversitesi duvarı, Tokatköy Köprüsü ve Naile Sultan Korusu duvarı çöktü.

İstanbul'da yağmur başlamadan önce yapılması gereken en temel çalışmalardan biri olan mazgal ve yağmur suyu giderlerinin temizliği yapılmadı. Vatandaşlar rögarları ve mazgalları kendileri açmaya çalıştı. İBB ve İSKİ ekipleri ise taşkınların ardından su tahliyesi için ancak sahaya çıkabildi.

Metrekareye 261 kilo yağışın düştüğü afette Fatih, Ayazağa, Kâğıthane ve Beykoz'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i İstanbul'da 1'i Kocaeli'de toplam 6 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Vali Davut Gül, İstanbul'da okulların bugün de tatil edildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mahsur kalan 3 bin 55 kişinin tahliye edildiğini, barınma talebi olan vatandaşların kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini açıkladı. Çiftçi, İstanbul'da 8 bin 597'si arama kurtarma ve ilk müdahale, 38 bini destek personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personelin görev yaptığını, ülke genelinde ise bu sayının 58 bin 85 olduğunu bildirdi.

VATANDAŞ İBB'YE İSYAN ETTİ

Çekmeköy'de araçlar mahsur kaldı, konteyner sürüklendi.

Zeytinburnu'nda çatıyı tamir eden Rahmetullah Acar düşerek hayatını kaybetti.

Evi su basan Gülin Kızıltan, İSKİ'nin ilgilenmediğini belirterek tepki gösterdi.

İnşaat Mühendisi Barış Aksüz, İSKİ'nin 2 metrelik menfez yerine 1.20 metrelik yetersiz menfez kullandığını öne sürdü.

Sel suları nedeniyle mahsur kalan Murat Özkasnı, gece boyunca mahsur kaldıklarını ve büyük korku yaşadıklarını söyledi. Özkasnı, "Her şey 15-20 dakika içinde oldu. Normal bir yağmur sandık ama çoğalmaya başladı. Önce kaldırım taşları yok oldu. Hemen kapıları kapatmaya çalıştık masaları arkasına koyduk. Elektronik ürünleri yukarı aldık. Kapı açıldı içeriyi su bastı. Üst komşuya sığındık. Bir araçtan yaşlı bir adam indi. Su aldı götürdü adamı. Sonra gelip bizi kurtardılar" dedi.

İBB'nin 22 Eylül 2026'da resmi sosyal medya hesabından yaptığı "300 milyar TL'ye yakın altyapı yatırımıyla sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından sildik" açıklaması ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın benzer yöndeki kalıcı çözüm vurguları, şehrin sular altında kalmasının ardından sosyal medyada yoğun tepki çekti.

84 YILIN EN BÜYÜK YAĞIŞI

Vali Davut Gül, 84 yılın en büyük yağışının alındığını, 14 noktada kurtarma yapıldığını ve 16 kapalı yol bulunduğunu bildirdi.

YAĞIŞ ORANI 261 KİLOGRAM

İstanbul'da metrekareye 261 kilograma ulaşan sağanak yağış kenti teslim aldı. Kent genelinde 100 ila 230 kg arası yağış düşerken; Beykoz'da 242 kg, Eyüpsultan'da 190.5 kg ve Sarıyer'de 187.9 kg yağış ölçüldü.

4 CAN KAYBI

Fatih, Beykoz ve Ayazağa'da 4 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin Samet Yetkin (34), Muhammed Işıldak (14), Ahmet Usta (64) ve Faik Şentürk olduğu öğrenildi. Kayıp 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

BOTLA TAHLİYE EDİLDİLER

Ayazağa'da mahsur kalan 200 kişi araçlar ve botlarla çıkarıldı. Şişli'de sürüklenen bir kadın ise vatandaşlarca kurtarıldı.

YURT GENELİNDE ETKİLİ OLDU

ZONGULDAK: Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye yaklaşık 80 kilogram yağış düşerken, yollar göle döndü, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı.

KOCAELİ: Altyapı yetersizliği nedeniyle taşkınlar meydana geldi. Başiskele'de Mekane Deresi taşınca bir köprü çöktü. Bazı evleri su bastı. Okullar bugün de tatil edildi.

MERSİN: Sağanak yağış etkili olurken, Erdemli ve Silifke ilçeleri arasında denizde 2 hortum oluştu.

ADANA: Bazı ana arterler ve caddeler göle döndü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı.

SİVAS: Merkeze bağlı Güney köyü ile Durdulu köylerinden geçen dereler taşınca bazı evler ile tarlaları su bastı.

BİNGÖL: Karlıova ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında caddeler adeta göle döndü.

ERZURUM: Tekman ilçesinde çıkan hortum, bir vatandaşın ev, ahır ve kiler olarak kullandığı yapıların çatılarını uçurdu.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul ve Marmara genelinde pazar gününe kadar gök gürültülü sağanak yağışlı ve serin hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklıkların en düşük 13 derece, en yüksek 15 derece civarında seyretmesi öngörülüyor. Yarın gök gürültülü sağanak, pazar günü ise yağış geçişleri sürecek. Marmara genelinde vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları öneriliyor.

Yunus Emre KAVAK- Mustafa KAYA- Mustafa BAKIRHAN- Ali Rıza AKBULUT- Sena SAYIN-Hüseyin CUMALI-Erdoğan ÖZTÜRK-Muharrem DOĞANTEZ-Faruk KÜÇÜK/SABAH

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