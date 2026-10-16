Rüşvet paraları için ‘kasa evi’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, rüşvet paralarının saklandığı "kasa evi" ortaya çıkarıldı. Soruşturmada Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın rüşvet paralarının temininde aracı olarak kullandığı kişilerden biri olduğu belirlendi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ve dün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Doğancıoğlu, Ulutaş'ın kendisinden başka bir kişinin üzerine ev kiralamasını ve bu eve iki kasa yerleştirmesini istediğini söyledi. Bunun üzerine Küçükçekmece'de bir daire kiraladığını ve iki kasa koyduğunu anlattı. İfade üzerine, eve operasyon düzenlendi. Bu sırada Ulutaş'ın annesi ile kuzeni, iki boş valizle eve girdi. Yakalanan şüphelilerin üzerinde evdeki kasaların anahtarı ve şifreleri çıktı. Açılan kasalardaki paraların tespit çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör