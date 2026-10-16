SON DAKİKA... Cafer Mahiroğlu soruşturmasında yeni gelişme: 12 şüpheli adliyede
Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi.
Halk TV'nin İngiltere'de bulunan sahibi Cafer Mahiroğlu ve 17 şüpheli hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltı kararı verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında Halk TV Finansal İşlemler Yöneticisi Harika Akkaya, Mahiroğlu'nun akrabaları ve kanal yöneticilerinin bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı. Halk TV ve bağlantılı şirketlere TMSF kayyum atanmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamladı. 12 şüpheli İstanbul Adliyesine sevk edildi.