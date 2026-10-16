Son dakika: İstanbul'da can kaybı 4'e yükseldi
İstanbul Ayazağa'da Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var.
Sağanak, El Nino etkisiyle İstanbul'a kabusu yaşattı. Beykoz'a 238 kg yağış düştü, birçok ilçede 100 kg'ı buldu. Evleri, metroları, hastaneleri su bastı, araçlar yollarda kaldı, uçaklar inemedi. Rekor yağışlarla birlikte can kaybı haberleri de geldi.
CAN KAYBI SAYISI 4'E YÜKSELDİ
İstanbul Ayazağa'da Turgut Dursun'un cansız bedeni bulundu, selde can kaybı 4'e yükseldi, 3 kayıp var.