TBMM Başkanı Kurtulmuş'dan İsrail'e tepki: Uluslararası toplumu adım atmaya çağırıyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş, katil İsrail'in saldırılarını lanetledi. Kurtulmuş "Uluslararası toplum, hukukun sürekli ihlaline sessiz kalamaz. Uluslararası toplumu, hukuku korumak için adım atmaya çağırıyoruz" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, katil İsrail'in saldırılarını lanetledi. Kurtulmuş "Uluslararası toplum, hukukun sürekli ihlaline sessiz kalamaz. Uluslararası toplumu, hukuku korumak için adım atmaya çağırıyoruz" dedi.