Terörist Mihraç Ural Suriye’de yakalandı

Türkiye, 11 Mayıs 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerine yönelik takibini yıllar boyunca sürdürdü. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, eylemin planlanması, patlayıcıların temin edilmesi ve saldırının organizasyonunda rol aldığı belirtilen isimler mercek altına alındı. Yurt dışına, özellikle Suriye'ye kaçan şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalar sonucunda, saldırının kritik isimleri farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarla ele geçirildi. Reyhanlı saldırısının ardından aranan en kritik isimlerden Mihraç Ural da MİT ile Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin (GİS) koordineli çalışması sonucu yakalandı. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) içinden ayrılan isimlerin oluşturduğu Acilciler yapılanmasının önde gelen yöneticileri arasında gösterilen Ural'ın, Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından kaçak yaşadığı ve sürekli yer değiştirdiği belirtildi.

MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

MİT ve Suriye istihbarat birimlerinin uzun süredir takip ettiği Ural hakkında elde edilen istihbaratın iki ülke arasında paylaşıldığı ve yakalanması için uygun zamanın beklendiği öğrenildi. Son dönemde yakalanma endişesiyle yer değiştirmeye çalıştığı yönünde istihbari bilgiler elde edilen Ural, 14 Ekim'de Suriye sınırını geçmeye çalışırken düzenlenen operasyonla yakalandı. Mihraç Ural, 2013'te Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla bağlantılı isimlerden biri olarak aranıyordu. Ural'ın adı ayrıca Suriye'nin Banyas ve Beyda bölgelerinde yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği katliamlarla da anıldı. Ural'ın yakalanması, saldırının faillerine yönelik yıllara yayılan takipte yeni bir dönüm noktası oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör