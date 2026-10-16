Türkiye eğitimde küresel oyuncu

Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şunları kaydetti:

ÜLKEMİZ KÜRESEL BİR OYUNCUDUR: Maarif Vakfımız Asya'dan Afrika'ya, Balkanlardan Kafkasya'ya dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara ve gençlere yeni imkanlar sunuyor. Onları bilgiyle donatıyor. Her yönüyle hayata hazırlıyor. Aynı zamanda bu çocukların farklı kültürlerle güçlü ve samimi bağlar kurmalarını sağlıyor. Dünya genelindeki 611 kurumda, 75 bini aşkın öğrenciye, kaliteli ve nicelikli eğitim imkanı sunan vakfımızı bugün bir kez daha tebrik ediyorum.

24 YILDA EĞİTİM ALTYAPIMIZI GELİŞTİRDİK: Türkiye Maarif Vakfımızın 10 yılda ulaştığı bu seviye iktidarlarımız süresince eğitim alanında imza attığımız tarihi devrimin de yansımasıdır. Son 24 yılda eğitim altyapımızı geliştirdik, eğitime erişimi ve fırsat eşitliğini sağladık, kurumsal kapasitemizi katbekat artırdık, ders müfredatlarını yeni ihtiyaçlar doğrultusunda düzenledik, okullarımızın yeşil ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirdik.

SÖMÜRGECİ DEĞİLİZ: Gerek Türkiye Maarif Vakfı gerekse Yunus Emre Enstitüsü bünyesindeki faaliyetlerimizin hiçbirinde tek taraflı yaklaşım içinde değiliz. Biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz. Bir dönem 24 milyon kilometrekareyi bulan bir alanda hüküm sürdük. Doğrudan yönettiğimiz toprakların üzerinde bugün 45'ten fazla ülke var. Ecdadımız, insanların diline, kültürüne, adetlerine karışmadığı için bunlar kendi kimliklerini korumuşlardır. Batılı emperyalistlerin pençesine düşen toplumlar, hem çok büyük acılar çekmiş hem de kültürel anlamda soykırıma uğramışlardır. Bugün kendi geçmişlerine bakmadan bize çoğulculuktan, farklılıklara saygı göstermekten dem vuran ülkelerin yönettiği bölgelerde yüzlerce yerel dil kayboldu, kültürel izler yok edildi, toplumsal hafıza silindi.

9 ÖĞRENCİ 1 ÖĞRETMENE ÖDÜL: Maarif Ödülleri, dünyanın farklı coğrafyalarındaki Maarif öğrencileri ve öğretmenlerine verildi. Ödüle layık görülenler şu şekilde:

Akademik Zirve Nijer'den Abdoul Majıd Hamed, BAC A8 Sınavı ülke birincisi. Sudan'dan Maaz Abdelmoneım Salih Osman, Afyon Kocatepe Üniv. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü birincisi.

Bilim ve Teknoloji Kırgızistan'dan Sultan Musakhodzhaev, Ulusal Matematik Olimpiyatı birincisi, Uluslararası Matematik Olimpiyatı üçüncüsü. Pakistan'dan Inaya Khan TEKNOFEST 2025 KKTC Sosyal İnovasyon birincisi.

Dil ve Türkçe Afganistan'dan Mohammad Mustafa Omar, Maarif Türkçe Dil ve Tespit Sınavı dünya birincisi. Suriye'den Abdulhamıd Alsermanı 2025 Maarif Türkçe Münazara Yarışması birincisi. Türkçe Öğretim Seti yazarı.

Sportif Mükemmeliyet Kırgızistan. Ilım Kachkynov, Dünya Judo Şampiyonu.

Toplumsal Fayda Sudan'dan Makhtom Abdalla Abaket, UNICEF Barış Elçisi.

Kültür Sanat Togo'dan Karen Manuela Solım Bagny, Kale'm Ailem Projesi Kısa Film Yarışması birincisi.

Eğitime Değer Somali'den öğretmen İsmail İbrahim İsak, "Türkçeyi Sevdiren Öğretmen" ödülünün sahibi oldu.

EĞİTİMDE HAYAL EDİLEMEZ BAŞARI

Yıllarca kendi evlatlarını kılık kıyafeti, inancı, siyasi görüşü sebebiyle yurt dışına gitmek zorunda bırakmış bir ülkeden, bugün kendi çocuklarına birinci sınıf eğitim vermekle kalmayıp her yıl yurt dışından on binlerce öğrenci çeken bir ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük bir başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür. Uluslararası eğitimde inşa ettiğimiz güçlü kapasiteyi Maarif Vakfı gibi kurumlarımızla dost ve kardeşlerimizin istifadesine sunuyoruz. Ülkemiz bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibariyle de artık yeni bir ligdeyiz.

FETÖ'NÜN BUGÜN PEK ÇOK ÜLKEDE ESAMESİ OKUNMUYOR

Bundan 10 sene önce Türkiye Maarif Vakfımızın kuruluşunda ülkemizin yurt dışındaki eğitim faaliyetlerini güçlü, güvenilir ve kurumsal bir yapıya kavuşturma hedefimiz başat bir rol oynadı. FETÖ'nün yurt dışındaki eğitim yapılanmasının yol açtığı sorunların en az hasarla atlatılması da vakfımızın görev ve sorumlulukları arasındaydı. FETÖ yıllar boyunca farklı ülkelerde açtığı okulları kendi yapılanmasını geliştirmek, örgütü eleman devşirmek, ekonomik imkânlar elde etmek ve uluslararası nüfus kazanmak amacıyla kullandı. Üstelik bu ihanet şebekesi bütün bunları güya Türkiye adına hareket ediyormuş izlenimi uyandırarak yapmaya çalıştı. Türkiye'den beslendiler, milletimizin iyi niyetini, alicenaplığını sömürdüler ama küresel emperyalizme hizmet ettiler, Siyonizm'e uşaklık yaptılar. 15 Temmuz'un ardından FETÖ ile topyekûn mücadeleye hız verdik. Ülkemiz içinde örgütün kolunu bacağını keserken yurt dışında da eğitim kurumu maskesi altında işlettiği fitne yuvalarını dağıtmaya odaklandık. Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın yoğun çabaları sayesinde 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların tamamen veya kısmen kapatılmasını sağladık. Türkiye Maarif Vakfımız, FETÖ'ye ait eğitim kurumlarının devralınmasında önemli sorumluluklar üstlendi. Geçmişte dünyanın farklı bölgelerinde Türkiye'nin imaj ve itibarını kirli ve karanlık emelleri için meşruiyet kalkanı haline getiren FETÖ'nün bugün pek çok ülkede esamesi dahi okunmuyor. Yabancı dostlarımız da bu takiyyeci örgütün gerçek yüzünü görmeye başladı. Yarın çok daha acınası, çok daha sefil hale gelecekler. Bu millete ve bu ülkeye yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de Mahkeme-i Kübra'da inşallah ödeyecekler.

SELDE HAYATINI KAYBEDENLERİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul ve Antalya'daki yağışlara ilişkin, "Hayatını kaybeden 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içerisinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken eş zamanlı olarak sahada tüm tedbirleri almaktadır." dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör