Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili 20 Ekim’de seçilecek

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin duyuru yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın, İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliğinin 31 Temmuz 2026 tarihli ve 2026/994 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Dedetaş'ın, Anayasa'nın 127'nci ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri uyarınca İçişleri Bakanlık Makamının 1 Ağustos 2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA YENİLENEN SEÇİM

Açıklamada, 5 Ağustos 2026 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında Sibel Tan Çetinkaya'nın Belediye Başkan Vekili seçilmesine ilişkin 76 no.lu Meclis kararının, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 24 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/1703 esas sayılı kararıyla yürütmenin durdurulmasına konu olduğu belirtildi. Bu karara yapılan itirazın ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesinin 2 Eylül 2026 tarihli ve 2026/1533 sayılı kararıyla reddedildiği ifade edildi. Yargı kararları doğrultusunda yenilenen seçim sonucunda, 8 Eylül 2026 tarihinde Dündar Ziya Gültekin'in Belediye Başkan Vekili seçildiği aktarıldı.

MECLİS 20 EKİM'DE TOPLANACAK

İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim 2026 tarihinde geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine yeni Belediye Başkan Vekilinin seçilmesi amacıyla Üsküdar Belediye Meclisinin 20 Ekim 2026 Salı günü saat 10.00'da toplanmasının Valilikçe uygun görüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör