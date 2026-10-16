WhatsApp radar grubuna operasyon: 8 gözaltı

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İznik ilçesinde bazı şahısların WhatsApp üzerinden oluşturdukları "İznik" isimli grupta polis ve jandarmanın trafik kontrollerinden kaçmak için İznik-Yenişehir güzergahında gerçekleştirilen yol kontrolleri, radar uygulamaları ve kolluk denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştıkları belirlendi.

Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda söz konusu WhatsApp grubunun yöneticisi olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör