Yeni nesil suç örgütlerine 58 ilde darbe
İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda; KOM Başkanlığı, MİT ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortaklığında 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 348 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin iletişim platformları ve sosyal medya üzerinden tetikçi temin etmeye çalıştığı, suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı, bu mecralar aracılığıyla örgüte eleman kazandırmayı amaçladığı belirlendi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 42 tabanca, 35 tüfek, 26 kurusıkı tabanca, 1 dinamit lokumu, 1 uçaksavar mühimmatı ve 2 bin 865 fişek ele geçirildi. Bakanlık, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere ve gençleri hedef alan yapılanmalara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
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