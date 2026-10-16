Yeni Parti’de aday krizi

Birçok şehirdeki ilçe kongresi arbede, tehdit, küfür ve şaibe iddialarının gölgesinde tamamlanan Yeni Parti'de sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Urla İlçe Kongresi'nde İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ü yaylım ateşine tutan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmir'in kedi olmadan fare yakalamaya çalışan bir il başkanından acilen kurtulması gerek. Çıkartın adayınızı, ben ölümüne yanınızdayım" ifadeleriyle gündem olmuştu.

KILIÇLAR ÇEKİLDİ

Kocaoğlu'nun bu süreçte Çağatay Güç'e karşı aday çıkarmak için çeşitli temaslarda bulunduğu ancak sonuç alamadığı öne sürülüyor. Buna karşılık özellikle bazı belediye başkanlarının Kocaoğlu'na adaylık için baskı yaptığı, Kocaoğlu'nun Çağatay Güç'e karşı il başkanlığı yarışına girmeye ikna olduğu öğrenildi. Özgür Özel'e yakınlığı ile bilinen Çağatay Güç'ün İzmir İl Başkanlığı için yapılacak önseçime tek aday olarak girmesi bekleniyordu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör