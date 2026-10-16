YETEV Okulları’nda çocuklarla buluşma

Özbekistan Cumhu- baş-kanlığı İda-resi Başkanı Saida Shavkatovna Mirziyoyeva, YETEV Okulları Başakşehir Kampüsü'nü ziyaret ederek okulun eğitim yaklaşımı, öğrenme ortamları ve öğrencilerin gelişimini destekleyen uygulamaları hakkında bilgi aldı. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın eşlik ettiği ziyarette Mirziyoyeva, kampüste eğitim gören Özbekistanlı öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı. Necmeddin Bilal Erdoğan, ziyaret boyunca Mirziyoyeva'ya okulun farklı kademelerindeki eğitim ortamlarını ve uygulama alanlarını aktararak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ANAOKULU SINIFINA ZİYARET

Ziyaretin ilk duraklarından biri, anaokulu kademesinde Montessori eğitim modelinin uygulandığı sınıf oldu. Necmeddin Bilal Erdoğan, sınıfta kullanılan eğitim materyalleri ve Montessori yaklaşımının çocukların öğrenme süreçlerindeki yeri hakkında bilgi paylaştı. Çocuğun kendi hızında öğrenmesini, keşfederek ilerlemesini ve bağımsızlık kazanmasını destekleyen modelde, somut materyaller aracılığıyla çocukların farklı beceriler geliştirildiği ifade edildi. Program kapsamında Kuran Sınıfı ve Dramasal Atölyesi'ni de ziyaret eden Mirziyoyeva, öğrencilerin farklı alanlardaki eğitim faaliyetlerini yakından görme fırsatı buldu. Kampüs içinde bulunan Mutfak Atölyesi'nde ise öğrencilerin yemek hazırlama süreçlerini deneyimlemelerini, sofra adabını öğrenmelerini ve sofra düzeni ile sunum becerilerini geliştirmelerini destekleyen Home Economics uygulamaları tanıtıldı. İlkokul ve lise kademelerindeki sınıfların yanı sıra fen sınıfını da gezen Mirziyoyeva, okulun farklı yaş gruplarına yönelik öğrenme ortamlarını yerinde inceledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör