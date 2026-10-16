Yuva kuran gençlere 16.8 milyar destek

Güçlü Aile, Güçlü Türkiye vizyonuyla ilan edilen Aile Yılı kapsamında hayata geçirilen sosyal destek paketleri, yüz binlerce gencin yüzünü güldürüyor. Aile yapısını güçlendirmek, gençleri evlilik süreçlerinde desteklemek amacıyla başlatılan Aile ve Gençlik Fonu çerçevesinde vatandaşlara milyarlarca liralık kaynak aktarıldı. Aile ve Gençlik Fonu, 13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 81 ilin tamamına yayılarak gençlerin faizsiz kredi desteğine erişimi sağlandı. Türkiye genelinde fona toplam 299 bin 701 başvuru yapılırken gerekli şartları taşıyarak yararlanmaya hak kazanan genç sayısı 249 bin 374 oldu.

FAİZSİZ KREDİ

Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında kredi ödemesi yapılan 185 bin 512 gence 16 milyar 794 milyon TL ödeme yapıldı. 245 bin 838 kişiye evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti sunuldu. 18-25 yaş aralığında olan gençler için faizsiz kredi tutarı 250 bin TL'ye, eşlerden birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumlar içinse 200 bin TL'ye yükseltilerek mali yük hafifletildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör