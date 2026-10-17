Bakan Bolat duyurdu: İstanbul'da selden etkilenen esnafa dev destek!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da meydana gelen yağışlara dikkati çekerek, "Sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır" ifadesini kullandı.

Bakan Bolat duyurdu: İstanbul’da selden etkilenen esnafa dev destek!
AA
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Yağışlardan etkilenen esnafın yanında olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL #ÖMER BOLAT #İSTANBUL VALİLİĞİ

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