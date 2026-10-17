Bakan Gürlek operasyonun detaylarını duyurdu: Richard James Schueler İstanbul’da yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda, milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı iddiasıyla aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada Türkiye'nin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir ülke hâline gelmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

İSTANBUL'DA ORTAK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı destek verdi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul'da bulunduğu tespit edildi. 14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen operasyonla Richard James Schueler ve eşi gözaltına alındı.

15 ADRESE BASKIN: MİLYONLARCA DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda dikkat çeken miktarda nakit para, dijital materyal ve değerli eşya ele geçirildi. Aramalarda 7 milyon 150 bin ABD doları ile 160 bin TL nakit para ve 6 soğuk cüzdan bulundu. Ayrıca farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük, 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalara el konuldu. Dijital incelemeye konu olabilecek materyaller arasında 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD ve harici disk, 46 USB bellek ile 19 ekran kartı yer aldı. Operasyon kapsamında ayrıca 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

"ADALETTEN KAÇIŞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek operasyonda görev alan kurumlara teşekkür etti. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatına ve çalışmalarda emeği geçen kamu görevlilerine teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin güvenliğini korumak ve uluslararası suçlarla mücadeleyi güçlendirmek konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Gürlek, şu mesajı verdi: "Hiç kimsenin Türkiye'yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin ve operasyonlarda ele geçirilen materyallere yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.