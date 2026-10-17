Bakan Memişoğlu açılış töreninde konuştu: ‘Türkiye en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biridir’

Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memişoğlu, İstanbul'un her köşesinde tarihe, kültüre ve insana hizmet etme anlayışının izleri bulunduğunu söyledi.



"MEDENİYETİMİZDE İNSANIN DERDİNE DERMAN OLMAK"



İstanbul'a kazandırdıkları her eserin bu büyük mirasa karşı taşınan sorumluluğun gereği olduğunu belirten Memişoğlu, "Bizim medeniyetimizde insanın derdine derman olmak, en kıymetli hizmetlerden biridir. Bir hastanın şifaya kavuşması bizim için en büyük mutluluktur." ifadesini kullandı.

"GÜÇLÜ BİR SAĞLIK AĞI KURDUK"



Başkan Erdoğan'ın liderliğinde son 25 yılda sağlık alanında atılan her adımda bu anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında modern hastaneler inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerimizden 28'ini milletimizin hizmetine sunduk. Aile sağlığı merkezlerimizden en ileri tedavilerin uygulandığı devlet hastanelerimize kadar güçlü bir sağlık ağı kurduk. Son 10 yılda İstanbul'umuza yaklaşık 14 bin yatak kapasiteli 26 hastane, 5 ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırdık." diye konuştu.