Bakan Memişoğlu açılış töreninde konuştu: ‘Türkiye en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerden biridir’
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Bakan Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Memişoğlu, İstanbul'un her köşesinde tarihe, kültüre ve insana hizmet etme anlayışının izleri bulunduğunu söyledi.
"MEDENİYETİMİZDE İNSANIN DERDİNE DERMAN OLMAK"
İstanbul'a kazandırdıkları her eserin bu büyük mirasa karşı taşınan sorumluluğun gereği olduğunu belirten Memişoğlu, "Bizim medeniyetimizde insanın derdine derman olmak, en kıymetli hizmetlerden biridir. Bir hastanın şifaya kavuşması bizim için en büyük mutluluktur." ifadesini kullandı.
"GÜÇLÜ BİR SAĞLIK AĞI KURDUK"
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde son 25 yılda sağlık alanında atılan her adımda bu anlayışla hareket ettiklerini dile getiren Memişoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında modern hastaneler inşa ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği şehir hastanelerimizden 28'ini milletimizin hizmetine sunduk. Aile sağlığı merkezlerimizden en ileri tedavilerin uygulandığı devlet hastanelerimize kadar güçlü bir sağlık ağı kurduk. Son 10 yılda İstanbul'umuza yaklaşık 14 bin yatak kapasiteli 26 hastane, 5 ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırdık." diye konuştu.
"ÜLKEMİZDE İNSANLARIN ŞİFA BULMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Anadolu'nun asırlardır ilmin ve şifanın yurdu olduğunu, ecdadın asırlar önce ortaya koyduğu eserlerin bugün modern tıbbın temelini oluşturduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, şöyle konuştu:
"Bunun en güzel örnekleri, Selçuklu döneminde Gevher Nesibe Sultan adına 1206'da Kayseri'de inşa edilen şifahane ile Osmanlı döneminde Sultan II. Bayezid'in yaptırdığı Edirne Şifahanesi'dir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültemiz de bu köklü mirasın temsilcilerindendir. Üniversitemizin 1453'te başlayan bilim yolculuğu, Fatih ve Süleymaniye darüşşifalarıyla gelişti. Tıphane-i Amire'nin açılmasıyla bugünkü modern tıp eğitimimizin ve sağlık altyapısının temellerini oluşturdu. Selçuklu'dan Cumhuriyet'e uzanan bu mirası, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü sağlık altyapımızla geleceğe taşıyoruz. Ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda insanların şifa bulması için çalışıyoruz."
"300 YATAKLI YENİ DEVLET HASTANEMİZ VATANDAŞLARIMIZA ŞİFA OLUYOR"
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesindeki eski monoblok binanın deprem tedbirleri kapsamında tahliye edildiğini hatırlatan Memişoğlu, "Burada sunulan sağlık hizmetlerinin devamını sağlamak için üniversitemizle birlikte hareket ettik. Sağlık Bakanlığı olarak Esenyurt'ta inşa ettiğimiz 300 yataklı yeni devlet hastanemizi, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İstanbul Üniversitemize tahsis ettik. İstanbul Tıp Fakültemizin köklü tecrübesi, artık yeni hastanemizde vatandaşlarımıza şifa oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
"TÜRKİYE EN İYİ SAĞLIK HİZMETLERİNİ ÜLKELERİNDEN BİRİDİR"
Başkan Erdoğan'ın liderliğinde ülkeye kazandırdıkları her sağlık eserinin, milletin geleceğe güvenle bakmasına hizmet ettiğini dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:
"Türkiye bugün dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunan ülkelerinden biridir. Hastanelerimizde en son teknolojilerle her türlü ileri tanı ve tedavi hizmetini verebiliyoruz. Yerli sağlık teknolojilerimizi üreterek dünyaya örnek çalışmalar hayata geçiriyoruz. Sağlık yatırımlarımıza verdiğiniz bu güçlü destekler için zatıalinize şükranlarımı arz ediyorum. Hastanemizin inşasında emeği geçen mimarından mühendisine, işçisinden yöneticisine kadar herkese teşekkür ediyorum. Burada görev yapan hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza başarılar diliyorum. Açılışını gerçekleştirdiğimiz hastanemiz ve temeli atılan sağlık tesisleri İstanbul'umuza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."