Bakan Memişoğlu'ndan 38 bin sağlık çalışanı atamasına ilişkin paylaşımı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı atamasının hayırlı olmasını diledi.

Bakan Memişoğlu’ndan 38 bin sağlık çalışanı atamasına ilişkin paylaşımı
AA
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Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği 38 bin hekim dışı sağlık çalışanı ataması büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. Destekleri için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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