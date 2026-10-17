’Balina James’ İstanbul’da yakalandı

KRİPTO para vurguncusu Richard James Schueler, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla yakalandı. 'Balina James' kod aldı Richard Schueler'in üç koruması da düzenlenen ikinci operasyonla ele geçirildi. Kırmızı Bülten ile aranan Schueler'in Helsinki'de 280 milyon 896 bin euro vergi kaçakçılığı yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'taki lüks adreste eşiyle birlikte gözaltına alınan Schueler, Interpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranıyordu.

Dünyanın en çok aranan firari suçluları arasında yer alan Schueler'in özel korumalığını yapan üç kişinin Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de bulunan 15 ayrı adresi kullandıkları tespit edildi.

Richard James Schueler'in yakalandığı ilk operasyonda 7 milyon 150 bin dolar, 160 bin TL, lüks saatler, ziynet eşyası, 6 kripto para cüzdanı, 3 tabanca, dört uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 400 mermi, 11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk ve 46 USB bellek ele geçirilmişti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör