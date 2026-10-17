Büyük hedefler için emek veren gençlere ihtiyacımız var

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) 2026-2027 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Türkiye'de son 23 yılda üniversitelerin sayısı ve niteliğinin arttığını, araştırma bütçelerindeki gelişmelerin uluslararası sıralamalara da yansıdığını söyledi. Türkiye'nin 20 yılda mevcut kazanımlarının üzerine yenilerini ekleyeceğini ifade eden Erdoğan, üniversitelerin akademik çalışmaların yanı sıra ahlaklı bireyler yetiştirmeye de odaklanması gerektiğini vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu: "Dünya Etnospor Birliği olarak 10 yılı aşkın, Okçular Vakfı'nda 13 yıl olmak üzere Türkiye'de ve dünyada geleneksel sporların yaygınlaşması ve popülerleşmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." Etnosporun yalnızca spordan ibaret olmadığını, kültürün korunması ve geleceğe taşınması açısından da önem taşıdığını belirten Erdoğan, bu çalışmaların Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunduğunu kaydetti.

BAŞARI SABIR İSTER

Sosyal medyada kolay kazanılan paraların ve kısa sürede elde edilen şöhretin öne çıkarılmasının gençler açısından risk oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Gerçek başarı sabır, emek ve süreklilik ister. Bizim kolay yoldan köşeyi dönmenin hesabını yapan gençlerden ziyade çok çalışmayı göze almış, zorluklarla mücadele etmeye hazır, büyük hedefler için emek vermeye istekli gençlere ihtiyacımız var." Gençlerin dünyayı tanıyan, kendi kültüründen beslenen, özgür fikirler geliştiren ve hedefleri için çalışan bireyler olması gerektiğini belirten Erdoğan, 2026- 2027 akademik yılının hayırlı olmasını diledi. Programın sonunda Erdoğan'a üniversite tarafından Toplumsal Katkı Ödülü verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör