CHP’de ’Truva’ temizliği

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, partiden istifa etmeyip Yeni Parti'ye çalışan 48 ismi ihraç etti. İhraç edilen siyasiler arasında Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner, Aylin Nazlıaka, Kerim Rota, Serkan Özcan ve Gül Çiftçi gibi Özgür Özel döneminin önemli kurmayları da yer alıyor. Söz konusu isimler, Yeni Parti kurulmasına rağmen CHP'den istifa etmemiş ve Özgür Özel'in talimatıyla yeniden CHP'de yönetimi ele geçirebilmek umuduyla partide tutulmuştu. İhraç edilen grup, ağustos ayının sonunda tedbirli olarak ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

TEKİN'E YENİ GÖREV

Öte yandan CHP'de İstanbul İl Başkanlığı görevi son bulan Gürsel Tekin, doğrudan genel başkana bağlı koordinatörlük görevine atandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu imzası ile resmen görevi başlayan Tekin, il-ilçe örgütleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla çalışmalar yürütecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör