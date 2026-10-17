DEM’den başörtüsüne çirkin benzetme

TBMM'de DEM'den fon tartışmaları konusunda gelen "Eskiden hırsızlar yüzlerini örterek hırsızlık yapıyordu ama şimdi başlarını örterek yapıyorlar" ifadeleri Genel Kurul'da tansiyonu yükseltti. Türk Kızılay teklifinin ele alındığı Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin gelişmeler de muhalefet tarafından gündeme getirildi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, "Eskiden hırsızlar yüzlerini örterek hırsızlık yapıyordu ama şimdi başlarını örterek yapıyorlar" dedi. Çirkin ifadelere AK Parti sıralarından tepkiler yükseldi. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Yazıklar olsun! Önce, bu DEM Parti milletvekilinin ve DEM Parti Grup Başkanvekili'nin gelip buraya başörtülü kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan özür dilemeleri gerekir" dedi.

YAKALARINA YAPIŞIRIZ

Haksızlık ve hukuksuzluk yapanlar arasında ayrım yapmadıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, "Başı açık veya başı örtülü kim haksızlık veya hukuksuzluk yapmışsa bizim elimiz onların üzerindedir. Hangi görüşten olursa olsun, ister AK Parti'den ister muhalefet partilerinden, kim bu milletin hakkına tecavüz etmişse bizim elimiz onların yakasına yapışır, Türk mahkemelerinin önüne koyar" ifadelerini kullandı. Akbaşoğlu, milletin değerlerine yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör