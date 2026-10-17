Düzenbazlıkla parasını katlayana bedelini ödeteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 13. İnovasyon Haftası Programı'na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

İNSANLIĞI BEKLEYEN TEHLİKE: Son dönemde insan ile teknoloji arasındaki ilişkileri sorgulayanların sayısının giderek arttığını müşahede ediyoruz. İnsanlık tarihine baktığımızda, değişime direnenler, değişimden korkanlar, değişimle birlikte ellerindeki imkânları kaybetmekten endişe duyanlar olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Tarihte olduğu gibi bugün de benzer endişelerin yapay zekâ başta olmak üzere birçok yenilik için dile getirildiğini görüyoruz. Kuşkusuz bunların önemli bir kısmı son derece haklı, yerinde endişelerdir. Geçen hafta dikkat çektiğim tekno oligarklar sadece belli ülkeleri değil, tüm dünyayı hedef almaktadır. Nisan ayında savunma, istihbarat ve güvenlik alanlarında faaliyet gösteren bir veri analiz şirketinin yayınladığı 22 maddelik bildiri, insanlık olarak bizi bekleyen tehlikeyi gözler önüne sermiştir. Yüz milyarlarca dolarlık devasa bütçelere hükmeden, dünyayı istedikleri şekilde oynayabilecekleri bir yapboz tahtası olarak gören bu zihniyetin, insana, hayata ve topluma bakış açısını böylece anlamış olduk.

100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ: Türkiye olarak, teknoloji yarışında geri kalmak istemiyoruz. Milli teknoloji hamlemizle dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu muazzam bir araştırma-geliştirme ve inovasyon altyapısı inşa ettik. 24 yıl önce sayıları bir elin parmaklarını dahi geçmeyen teknoparklarımızın sayısı bugün 115'e ulaştı. 2002'de 1.2 milyar dolar olan Türkiye'nin araştırma-geliştirme harcamalarını 20 milyar dolara çıkardık. Özgün bir fikri olan, dünyayı daha iyiye dönüştürme idealine sahip her bir insanımızın hayallerine giden yolu ardına kadar açmaya çalışıyoruz. Girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu finansmanı temin etmek üzere girişim sermayesi ve eş finansman mekanizmalarını devreye aldık. Her yıl düzenlediğimiz Teknofestlerde binlerce yenilikçi fikir somut projeye dönüşüyor. 2019 yılına kadar Unicorn'u olmayan bir ülkeyken, bugün 8 Unicorn'umuz var. 2030'a dek ülkemizden 100 bin teknoloji girişiminin doğmasını, bunların toplam değerlemesinin ise 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.

KRİZ TELLALLIĞI YAPTILAR: (Fon konusu) İlk günden beri konuda da çok özenli davrandık. Fırsatçılar ile yatırımcılar arasına net bir çizgi çekerek sorumlu bir tutum içinde olduk. Maalesef aynı itinalı yaklaşımı muhalefette ve tetikçi basın organlarında göremedik. Sırf kendilerine ekmek çıksın diye insanların itibarlarıyla oynadılar. Bize zarar vermek uğruna Türk ekonomisinin zora girmesi için utanmadan kriz tellallığı yaptılar. Bizi siyaseten köşeye sıkıştırma adına önünü, arkasını düşünmeden sermaye piyasalarımıza ateş etmekten çekinmediler. Neticede, aileleriyle birlikte milyonlarca insanımızı etkileyen bu hadisede gerçekten çok kötü bir sınav verdiler. Her zaman yaptıkları gibi yine sapla samanı birbirine karıştırarak böyle bir konuda dahi ülkenin hayrına politika üretemediler.

EKONOMİNİN ALTINI OYMAK OLUR: Milli teknoloji hamlemizin en önemli finansal destekleyicilerinden birini girişim sermayesi yatırım fonlarımız oluşturuyor. Toplam fon sayısının yalnızca yüzde 4.6'sında ortaya çıkan bir sorundan yola çıkarak tüm sermaye piyasası araçlarını terörize etmek bakın açık konuşuyorum, Türkiye ekonomisinin altını oymak olur. Ülkemizin kalkınma yürüyüşüne sabotaj düzenlemek olur. Buna ister siyasetçi, ister gazeteci hüviyeti olsun kimsenin hakkı yoktur. Biz de zaten böyle bir fırsatçılığa izin vermeyiz. Tekrar söylüyorum, tamahkârlara ve sahtekârlara karşı hep beraber kararlılıkla mücadele edelim. Ama sermaye piyasalarımızı safralarından kurtarırken, bünyedeki sağlam organları tahrip etmeyelim.



FON SORUNU KONTROL ALTINDA



Son haftalarda fon piyasamızın belli bir kısmında nükseden bir sorunla yüzleşiyoruz. 17 Eylül'den itibaren attığımız kararlı adımlarla sorunu kontrol altına aldık. Tam yetkiye sahip Fon Koordinasyon Kurulu'muzu süratle oluşturduk, tıpkı bir cerrah titizliğiyle operasyonu yürütüyoruz. Kararlı, dikkatli ve çok hassas adımlarla meseleyi hakkaniyete en uygun şekilde çözüyoruz. Tasfiyede ödemeler başladı, sorunsuz devam ediyor.



ÖNCELİĞİMİZ HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞMAK



Önceliğimiz manipülasyon yaparak haksız kazanç elde edenlerle hukuk önünde hesaplaşmak. Kimse kusura bakmasın. Benim ihracatçı kardeşim bir konteyner daha fazla ürün satmak için ülke ülke dolaşırken, sanayici kardeşim, tüccar kardeşim, esnaf kardeşim helalinden kazanmak için adeta kılı kırk yararken, piyasa düzenbazlıklarıyla üç lirasını sadece 3-5 ayda 10'a, 20'ye, 30'a katlayana tolerans göstermeyecek, sağladığı fahiş kazancın bedelini mutlaka ödeteceğiz.





İŞ DÜNYASI TEKNOLOJİ İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ev sahipliğinde bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Türkiye Innovation Week 2026, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. "Humanity 6.0 – İnsanlığın Yeni Evresi" temasıyla düzenlenen etkinlikte, yapay zekâ, robotik, biyoteknoloji ve veri teknolojilerinin insan hayatı, üretim süreçleri ve iş dünyasına etkileri ele alındı. Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en kapsamlı inovasyon buluşmalarından biri olan organizasyonda, 120'den fazla konuşmacı yer aldı.



HAZİN TABLOYA SON VERDİK



Teknolojiye yaptığımız yatırımların ekonomimiz ve dijital egemenliğimiz için ne anlama geldiğini özellikle savunma sanayii alanında görüyoruz. Bakınız, savunma ve havacılık sektörümüzün 2002 yılında yerlilik oranı sadece yüzde 20, ihracatı ise 248 milyon dolar seviyesindeydi. Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan terörle mücadeleye kadar başkalarına muhtaç olmanın sıkıntısını çok çektik. Kararlı adımlarla ülkemize ve milletimize yakışmayan bu hazin tabloya son verdik.



TEKNOLOJİ TERCİHTEN ÖTE MECBURİYET



Bugün savunma sanayiinde 4.00'ü aşkın firma, 1400'ün üzerinde proje, 100 bine yaklaşan doğrudan istihdam ve 100 milyar doların üzerinde proje büyüklüğü ile bambaşka bir seviyeye ulaştık. Türkiye için ileri teknolojiye yatırım yapmak, tercihten öte mecburiyettir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör