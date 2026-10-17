FETÖ’nün adliye yapılanmasına büyük darbe

FETÖ'nün kamu kurumlarındaki gizli yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, örgütün adliye ve cezaevi alımlarındaki fişleme haritasını deşifre ederek düğmeye bastı. Çalışmalarda, geçmiş yıllarda yapılan zabıt katibi, infaz koruma memuru ve mübaşir alımları incelemeye alındı. Örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen kişilere ilişkin fişleme listelerinin incelenmesi sonucu; örgüt yönetimi tarafından yüksek aidiyet koduyla derecelendirilen kamu görevlileri ile ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen isimler belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN HEPSİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 1'i halen aktif kamu görevlisi olan toplam 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik Üsküdar merkezli düzenlenen operasyonda, firari örgüt üyelerini saklayan ve yurt dışına kaçışlarını organize eden "gaybubet evi" deşifre edildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari ile kaçış sürecini yöneten 3 şüpheli ve adreslerde bulunan 1 kişiyle birlikte toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda, firarilerin finansmanında kullanıldığı belirlenen yaklaşık 3 milyon 170 bin TL değerinde döviz ele geçirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör