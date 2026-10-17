Gültekin son yolculuğuna uğurlandı

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in (43) cenaze törenine katıldı. Üç çocuk babası Gültekin için Üsküdar Büyük Çamlıca Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun ailesine başsağlığı diledi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Gültekin'in çocuklarıyla birlikte saf tutan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çok kısa bir süre içerisinde malum, Ziya kardeşimiz Üsküdar'da önemli bir görevi üstlendi. Ankara'da bir görevi ifa etmek için yola çıkmışken de ne yazık ki bir trafik kazasında ebedi âleme kendisini uğurluyoruz. Mekânı cennet olsun. Helalliklerinizi zaten yaptınız. Ben de bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, tanıdım tanıyalı kendisine yönelik hakkımı helal ediyorum. Hep birlikte bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ama bileceğiz ki hepimizin de sonu bu. Bu yol hepimiz için mukadder" dedi. Gültekin'in naaşı, Nakkaştepe Mezarlığı'nda defnedildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör